Зеленский в новом обращении заявил, что Россия несет огромную угрозу для европейских наций

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владмиир Зеленский провел сегодня, 13 января встречи с лидерами коалиции Болгарии и новым главой МИД Франции. По словам гаранта, Европа понимает, что Россия несет огромную угрозу для европейских наций.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

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По словам гаранта, сегодняшний день был насыщен многочисленными международными встречами. Вначале в формате видеоконференции состоялись переговоры с представителями парламентской коалиции Болгарии, затем последовала встреча с новым министром иностранных дел Франции.

"Хороший и продуктивный разговор. Я благодарен за понимание — понимание именно того, что российская агрессия представляет угрозу для счастья и благополучия всех европейских наций", — говорит он.

Также Зеленский указал, что особое значение имеет тот факт, что первый официальный визит французского министра пришелся на визит в Украину в период, когда Россия ищет способы усиления своих атак и обхода украинской системы ПВО.

"Мы обсудили вопросы обороны, включая возможности совместного производства дронов и артиллерии, а также укрепление ПВО. Я также поделился информацией о ходе разработки Мирной формулы. Выражаю благодарность Франции за активное участие в этом важном глобальном процессе. В данный момент мы активно готовимся к предстоящему форуму в Давосе", — добавил Зеленский.

Украинские герои

Также Президент Украины выразить особую благодарность бойцам Национальной гвардии Украины, которые вместе с другими подразделениями сил обороны и безопасности проявляют невероятную смелость и стойкость в защите украинских позиций.

"15-я бригада Нацгвардии —старший солдат Валерий Семенец и младший сержант Сергей Коваль, воины взвода оперативного назначения. Я благодарю вас за силу! 3-я бригада оперативного назначения — солдат Виталий Сащук, солдат Николай Нагайчук, солдат Юрий Косют. 14-я бригада — младший сержант Владимир Олейник, старший сержант Василий Чернююк. Я благодарю вас, ребята. Отдельно отмечу также воинов центра спецназначения Нацгвардии "Омега", в частности ребят 1-го отряда, эффективно выполняющих задачи на Авдеевском направлении, а также всех воинов 3-го отряда "Омеги", воюющих на Мелитопольском направлении", — уточнил Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 12 января, уже вошел в историю нашей страны. Ведь между Украиной и Великобританией было подписано соглашение относительно безопасности нашего государства. Также он рассказал о состоявшихся на этой неделе встречах с президентами Балтийских стран.