Зеленський розповів про основні напрямки боїв на фронті — вечірнє звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на фронті з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Він зазначив, що напрямки основних боїв залишаються незмінними.

Про це Володимир Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні в середу, 22 травня.

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Основні напрямки бойових дій залишаються незмінними: Покровський та інші донецькі напрямки, а також Куп'янський напрямок на Харківщині. Президент наголосив на особливій увазі до всього прикордоння, зокрема не лише у Харківській області, але й на Сумщині.

Завдання для підрозділів і Сил оборони залишається незмінним – завдавати якомога більше втрат окупантам. Президент висловив подяку кожному воїну, солдату та командиру, які забезпечують необхідні результати для країни.

Зеленський особливо відзначив 57-му окрему мотопіхотну бригаду, яка обороняє район Вовчанську та Харківщину, стійко утримуючи позиції та знищуючи ворога. Президент також подякував 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді та 47-й окремій механізованій бригаді за їхні досягнення на Покровському напрямку.

Раніше Зеленський закликав партнерів надати Україні зброю.

Також ми писали, що Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголосив, що всі, хто ставить під сумнів легітимність чинного президента, є ворогами України.