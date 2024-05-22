Зеленский рассказал об основных направлениях боев на фронте — вечернее обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на фронте с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он отметил, что направления основных сражений остаются неизменными.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении в среду, 22 мая.

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Основные направления боевых действий остаются неизменными: Покровское и другие донецкие направления, а также Купянское направление в Харьковской области. Президент подчеркнул особое внимание ко всему приграничному региону, в частности не только в Харьковской области, но и на Сумщине.

Задача для подразделений и Сил обороны остается неизменной — наносить как можно больше потерь оккупантам. Президент поблагодарил каждого воина, солдата и командира, которые обеспечивают необходимые результаты для страны.

Зеленский особо отметил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая защищает район Волчанска и Харьковщину, устойчиво удерживая позиции и уничтожая врага. Президент также поблагодарил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 47-ю отдельную механизированную бригаду за их достижения на Покровском направлении.

Ранее Зеленский призвал партнеров предоставить Украине оружие.

Также мы писали, что спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что все, кто подвергает сомнению легитимность действующего президента, являются врагами Украины.