Зеленський розповів про оборону Харківщини — вечірнє звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті та забезпечення оборони. Також за його словами, на засіданні формату "Рамштайн" висвітлювалися питання щодо роботи з урахуванням потреб України, зокрема важливості постачання протиповітряної оборони, бронетехніки та снарядів.

Про це Володимир Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні у вівторок, 21 травня.

Читайте також:

Звернення Президента України

Зеленський висловив вдячність кожній державі та її лідерам, а також міністрам оборони та начальникам штабів партнерських країн за готовність допомагати Україні та виконання своїх обіцянок. Він наголосив на важливості того, щоб комунікація з партнерами відображала реальну бойову діяльність українських військових на передовій та відповідала потребам часу.

Також сьогодні Зеленський отримав детальні звіти від міністра оборони України Рустема Умєрова, начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича та головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського щодо обстановки на фронті та забезпечення оборони.

"Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні", — наголосив глава держави.

В кінці він висловив подяку всім українським військовим за їхню влучність та стійкість, а також усім, хто підтримує Україну.

Раніше Зеленський зустрівся з головою МЗС Німеччини. Президент висловив вдячність Анналені Бербок за підтримку України у захисті її незалежності та безпеки в умовах російської агресії.

Також ми розповідали, що Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. У ході переговорів глава румунської держави підтвердив свою участь у майбутньому Саміті миру, що пройде в червні в Швейцарії.