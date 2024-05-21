Зеленский рассказал об обороне Харьковщины - вечернее обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте и обеспечении обороны. Также по его словам, на заседании формата "Рамштайн" освещались вопросы работы с учетом потребностей Украины, в частности важности поставки противовоздушной обороны, бронетехники и снарядов.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении во вторник, 21 мая.

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Обращение Президента Украины

Зеленский выразил благодарность каждому государству и его лидерам, а также министрам обороны и начальникам штабов партнерских стран за готовность помогать Украине и выполнение своих обещаний. Он отметил важность того, чтобы коммуникация с партнерами отражала реальную боевую деятельность украинских военных на передовой и отвечала потребностям времени.

Также сегодня Зеленский получил подробные отчеты от министра обороны Украины Рустема Умерова, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского об обстановке на фронте и обеспечении обороны.

"Покровское направление и другие донецкие направления — Краматорское, Кураховское — сейчас остаются чрезвычайно сложными: и там больше всего боев. Харьковщина — наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы", — подчеркнул глава государства.

В конце он выразил благодарность всем украинским военным за их меткость и стойкость, а также всем, кто поддерживает Украину.

Ранее Зеленский встретился с главой МИД Германии. Президент выразил благодарность Анналене Бербок за поддержку Украины в защите ее независимости и безопасности в условиях российской агрессии.

Также мы рассказывали, что Зеленский провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В ходе переговоров глава румынского государства подтвердил свое участие в предстоящем саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии.