Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский рассказал об обороне Харьковской области — вечернее обращение arrow

Зеленский рассказал об обороне Харьковской области — вечернее обращение

21 мая 2024 20:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский рассказал об обороне Харьковщины - вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте и обеспечении обороны. Также по его словам, на заседании формата "Рамштайн" освещались вопросы работы с учетом потребностей Украины, в частности важности поставки противовоздушной обороны, бронетехники и снарядов.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении во вторник, 21 мая.

Читайте также:

Обращение Президента Украины

Зеленский выразил благодарность каждому государству и его лидерам, а также министрам обороны и начальникам штабов партнерских стран за готовность помогать Украине и выполнение своих обещаний. Он отметил важность того, чтобы коммуникация с партнерами отражала реальную боевую деятельность украинских военных на передовой и отвечала потребностям времени.

Также сегодня Зеленский получил подробные отчеты от министра обороны Украины Рустема Умерова, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского об обстановке на фронте и обеспечении обороны.

"Покровское направление и другие донецкие направления — Краматорское, Кураховское — сейчас остаются чрезвычайно сложными: и там больше всего боев. Харьковщина — наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы", — подчеркнул глава государства.

В конце он выразил благодарность всем украинским военным за их меткость и стойкость, а также всем, кто поддерживает Украину.

Ранее Зеленский встретился с главой МИД Германии. Президент выразил благодарность Анналене Бербок за поддержку Украины в защите ее независимости и безопасности в условиях российской агрессии.

Также мы рассказывали, что Зеленский провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В ходе переговоров глава румынского государства подтвердил свое участие в предстоящем саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии.

Владимир Зеленский
Рамштайн
война в Украине
Александр Сырский
Умеров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном