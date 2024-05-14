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Зеленський розповів, чим займається Сирський під час наступу росіян на Харківщину

14 травня 2024 19:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський розповів, чим займається Сирський під час наступу росіян на Харківщину
Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський 14 травня звернувся до українського народу у своєму традиційному вечірньому зверненні, розповідаючи про ситуацію на фронті. Згідно з його словами, Україні вдалося посилити напрямки на фронті.

Своє звернення Володимир Зеленський опублікував у Telegram.

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Глава держави підкреслив, що цей день приніс Україні більше можливостей. Особливу увагу президент звернув на те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах активних бойових дій.

"Донеччина, Харківщина — там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв — працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще рано робити висновки, але ситуація контрольована", — зауважив президент.

Зеленський також підкреслив, що наші воїни успішно знищують окупантів, які намагаються просуватись.

"Усе достатньо напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема Харківський", — підсумував український очільник.

Завершуючи своє звернення, президент подякував всім, хто допомагає Україні у цей нелегкий час, і висловив слова підтримки та вдячності всім воїнам, які захищають нашу державу.

Зеленський розповів, чим займається Сирський під час наступу росіян на Харківщину - фото 1
Скриншот допису Зеленського

Раніше голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про напружену ситуацію на Харківщині, зокрема у Вовчанську, де тривають бої на північних околицях міста. Проте силові структури продовжують активно відстоювати територію та забезпечувати безпеку мешканців регіону.

Також сьогодні Зеленський зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Вони, зокрема, обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та підготовку до Глобального саміту миру. 

Володимир Зеленський
Харківська область
війна в Україні
фронт
наступ

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