Зеленский рассказал, чем занимается Сырский во время наступления россиян на Харьковскую область

Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский, 14 мая, обратился к украинскому народу в своем традиционном вечернем обращении, рассказывая о ситуации на фронте. Согласно его словам, Украине удалось усилить направления на фронте.

Свое обращение Владимир Зеленский опубликовал в Telegram.

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Глава государства подчеркнул, что этот день принес Украине больше возможностей. Особое внимание президент обратил на то, что Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, доложил о ситуации в районах активных боевых действий.

"Донечина, Харьковщина — там, где сейчас тяжелее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев — работает с бригадами, на боевых позициях. Еще рано делать выводы, но ситуация контролируемая", — отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что наши воины успешно уничтожают оккупантов, которые пытаются продвигаться.

"Все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности, Харьковское", – подытожил украинский глава.

Завершая свое обращение, президент поблагодарил всех, кто помогает Украине в это нелегкое время, и выразил слова поддержки и благодарности всем воинам, защищающим наше государство.

Скриншот сообщения Зеленского

Ранее глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил о напряженной ситуации в Харьковской области, в частности в Волчанске, где продолжаются бои на северных окраинах города. Однако силовые структуры продолжают активно отстаивать территорию и обеспечивать безопасность жителей региона.

Также сегодня Зеленский встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Они, в частности, обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и подготовку к Глобальному саммиту мира.