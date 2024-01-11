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Зеленський різко відповів губернатору Флориди щодо "допомоги українським пенсіонерам"

11 січня 2024 23:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський різко відповів губернатору Флориди щодо "допомоги українським пенсіонерам"
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв фінансову допомогу губернатору Флориди Рону Десантісу, як тільки тому настане час іти на пенсію. Це буде подяка за допомогу українським пенсіонерам, яку надають Сполучені Штати.

Про це Зеленський розповів під час пресконференції зі ЗМІ країн Балтії.

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Зеленський відповів Десантісу

Зеленський звернув увагу, що "Десантіс відмовився допомагати українським військовим із зарплатою, сказавши, що це питання України". Але нашій країні була потрібна бюджетна допомога.

"Десантіс ще молода людина, і, напевно, не розуміє, що таке підтримувати пенсіонерів під час війни", — додав президент.

Український президент зазначив, що більше ніж 70% тих грошей, які Сполучені Штати виділили для України, залишилися в США. Бо вони замовляли зброю в американських підприємств.

"І ці гроші отримували там люди. І я думаю, що американські пенсіонери теж. А коли Десантіс стане пенсіонером, а ми переможемо у війні, я йому теж особисто допоможу фінансовою подякою за те, що США допомагали нашим пенсіонерам", — додав Зеленський.

Що сказав Десантіс

Губернатор Флориди Рон Десантіс на передвиборчому заході відзначився скандальною заявою щодо допомоги Україні.

Він заявив, що влада США "відправляє дуже багато грошей в Україну". За його словами, ці гроші "йдуть на пенсії та зарплати бюрократам".

Варто зауважити, що Десантіс є основним конкурентом колишнього президента США Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році.

Раніше ми розповідали, що кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Рон Десантіс заявив, що виступає проти членства України в НАТО. Він упевнений що це суперечить безпековим інтересам США.

Нагадуємо, у Пентагоні заявили, що тимчасове призупинення роботи уряду Сполучених Штатів, відоме також як шатдаун, ніяк не вплине на допомогу для України. Допомога Україні продовжиться, навіть якщо Конгрес найближчими днями не ухвалить законопроєкт про витрати.

Володимир Зеленський
США
фінансова допомога
військова допомога
Україна
Рон Десантіс

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