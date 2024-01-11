Зеленский резко ответил губернатору Флориды по поводу "помощи украинским пенсионерам"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал финансовую помощь губернатору Флориды Рону Десантису, как только поэтому придет время уходить на пенсию. Это будет благодарность за помощь украинским пенсионерам, предоставляемым Соединенными Штатами.

Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции со СМИ стран Балтии.

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Зеленский ответил Десантису

Зеленский обратил внимание, что "Десантис отказался помогать украинским военным с зарплатой, сказав, что это вопрос Украины". Но нашей стране требовалась бюджетная помощь.

"Десантис еще молодой человек и, наверное, не понимает, что такое поддерживать пенсионеров во время войны", — добавил президент.

Украинский президент отметил, что более 70% тех денег, которые Соединенные Штаты выделили для Украины, остались в США. Они заказывали оружие у американских предприятий.

"И эти деньги получали там люди. И я думаю, что американские пенсионеры тоже. А когда Десантис станет пенсионером, а мы победим в войне, я ему тоже лично помогу финансовой благодарностью за то, что США помогали нашим пенсионерам", — добавил Зеленский.

Что сказал Десантис

Губернатор Флориды Рон Десантис на предвыборном мероприятии отметился скандальным заявлением о помощи Украине.

Он заявил, что власти США "отправляют очень много денег в Украину". По его словам, эти деньги "уходят на пенсии и зарплаты бюрократам".

Следует отметить, что Десантис является основным конкурентом бывшего президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году.

Ранее мы рассказывали, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. Он уверен, что это противоречит интересам США.

Напомним, в Пентагоне заявили, что временная приостановка работы правительства Соединенных Штатов, известная также как шатдаун, никак не повлияет на помощь для Украины. Помощь Украине продолжится, даже если Конгресс в ближайшие дни не примет законопроект о расходах.