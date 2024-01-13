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Зеленський провів онлайн-зустріч з лідерами коаліції Болгарії — про що говорили

13 січня 2024 19:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський провів онлайн-зустріч з лідерами коаліції Болгарії — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався у форматі відеоконференції з лідерами коаліції Болгарії сьогодні, 13 січня. А саме з Бойко Борисовим, Деляном Пеєвським та Кирилом Петковим.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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Він під час розмови подякував болгарському парламенту за рішення про надання підтримки для України. 

"Такі рішення дуже посилюють Україну та підвищують стійкість нашого опору. Посилення нашої армії є посиленням нашого суспільства", — запевнив глава держави. 

Також співрозмовники обговорили майбутню оборонну підтримку для нашої країни. 

Крім того, вони наголосили на питанні використання заморожених активів РФ для того, аби компенсувати шкоду, яку Росія завдала Україні. 

Зеленський провів зустріч з болгарськими політиками
Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі. Фото: ОП

Звільнення Чорного моря від російських мін

Своєю чергою міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в інтерв’ю Голосу Америки заявив, що Болгарія, Румунія і Туреччина хочуть допомогти очистити Чорне море від російських плавучих мін, які є загрозою для судноплавства. 

"Ми запустимо цю операцію, щоб зменшити ризики ненавмисного вибуху плавучих морських мін, а також для запобігання іншим ризикам", — наголосив він.

Допомога для української морської торгівлі

За його словами, метою такої ініціативи є створення судноплавства, яке буде безпечнішим, зокрема і для експорту української агропродукції та морської торгівлі. 

"Це обов’язково допоможе Україні, тому що таким чином ми можемо сприяти забезпеченню свободи судноплавства в Чорному морі, що важливо для експорту України, стійкості української економіки тощо", — додав Тагарев.

Нагадаємо, 11 січня Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум щодо розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями почнуть роботи вже найближчим часом. 

Володимир Зеленський
Чорне море
Україна
Болгарія
політики
люди

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