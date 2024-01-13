Зеленский провел онлайн-встречу с лидерами коалиции Болгарии — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался в формате видеоконференции с лидерами коалиции Болгарии сегодня, 13 января. А именно с Бойко Борисовым, Деляном Пеевским и Кириллом Петковым.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Он во время разговора поблагодарил болгарский парламент за решение о предоставлении поддержки для Украины.

"Такие решения очень усиливают Украину и повышают устойчивость нашего сопротивления. Усиление нашей армии — усиление нашего общества", — заверил глава государства.

Также собеседники обсудили будущую оборонную поддержку нашей страны.

Кроме того, они отметили вопрос использования замороженных активов РФ для того, чтобы компенсировать ущерб, который Россия нанесла Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи. Фото: ОП

Освобождение Черного моря от российских мин

В свою очередь министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью Голосу Америки заявил, что Болгария, Румыния и Турция хотят помочь очистить Черное море от российских плавучих мин, которые угрожают судоходству.

"Мы запустим эту операцию, чтобы уменьшить риски непреднамеренного взрыва плавучих морских мин, а также для предотвращения других рисков", — подчеркнул он.

Помощь для украинской морской торговли

По его словам, целью такой инициативы является создание судоходства, которое будет более безопасным, в том числе и для экспорта украинской агропродукции и морской торговли.

"Это обязательно поможет Украине, потому что таким образом мы можем способствовать обеспечению свободы судоходства в Черном море, что важно для экспорта Украины, устойчивости украинской экономики и т.д.", — добавил Тагарев.

Напомним, 11 января Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум о разминировании Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.