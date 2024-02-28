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Зеленський провів низку зустрічей в межах саміту з питань безпеки — про що домовилися

28 лютого 2024 22:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський провів низку зустрічей в межах саміту з питань безпеки — про що домовилися
Зустріч в рамках Саміту. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 лютого, провів низку зустрічей у межах Саміту "Україна — Південно-Східна Європа". Під час них вдалося досягти домовленостей з представниками країн.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Провів низку двосторонніх зустрічей. Зміст усіх переговорів цілком прагматичний. Разом можемо дати нашим народам більше безпеки, більше робочих місць, більше економічного зростання", — йдеться у повідомленні.

Зеленський з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем домовилися сприяти укладенню угод з приватними компаніями в галузі розмінування, рятувального обладнання та виробництва БпЛА. 

Під час зустрічі з президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем український лідер подякував за підтримку Вільнюської декларації G7 та Формули миру.

"Під час зустрічі обговорили лікування та реабілітацію українських військових у Чорногорії", — розповів він.

Також Зеленський провів переговори з президентом Північної Македонії Стево Пендаровським — обговорили актуальні оборонні потреби України. А з прем’єр-міністром Талатом Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

З президенткою Молдови Маєю Санду глава України поговорив про останні події у Придністровському регіоні та зусилля РФ щодо дестабілізації.

"Окрему увагу приділили функціонуванню експортних коридорів для транспортування української продукції територією Молдови", — зазначив він.

Також підтримання Формули миру Зеленський обговорив з президентом Сербії Александром Вучичем. 

Крім того, з головою Ради міністрів Боснії та Герцеговини Боряною Крішто вирішили питання оборонної співпраці.

"Розповів про потреби України в артилерії та засобах ППО. Дякую за готовність взяти участь у першому Глобальному саміті миру", — підсумував Президент.

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Скриншот допису Зеленського
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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 27 лютого Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Він нагадав, що торік у Джидді сторони провели результативну зустріч на рівні радників щодо реалізації Формули миру.

Вже увечері того ж дня Президент прибув з візитом до Албанії напередодні саміту з питань безпеки. У рамках поїздки він зустрівся з прем'єр-міністром країни Еді Рамою. 

Володимир Зеленський
Європа
гуманітарна допомога
саміт
війна в Україні

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