Зеленський провів низку зустрічей в межах саміту з питань безпеки — про що домовилися
Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 лютого, провів низку зустрічей у межах Саміту "Україна — Південно-Східна Європа". Під час них вдалося досягти домовленостей з представниками країн.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Саміт Україна — Південно-Східна Європа
"Провів низку двосторонніх зустрічей. Зміст усіх переговорів цілком прагматичний. Разом можемо дати нашим народам більше безпеки, більше робочих місць, більше економічного зростання", — йдеться у повідомленні.
Зеленський з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем домовилися сприяти укладенню угод з приватними компаніями в галузі розмінування, рятувального обладнання та виробництва БпЛА.
Під час зустрічі з президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем український лідер подякував за підтримку Вільнюської декларації G7 та Формули миру.
"Під час зустрічі обговорили лікування та реабілітацію українських військових у Чорногорії", — розповів він.
Також Зеленський провів переговори з президентом Північної Македонії Стево Пендаровським — обговорили актуальні оборонні потреби України. А з прем’єр-міністром Талатом Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.
З президенткою Молдови Маєю Санду глава України поговорив про останні події у Придністровському регіоні та зусилля РФ щодо дестабілізації.
"Окрему увагу приділили функціонуванню експортних коридорів для транспортування української продукції територією Молдови", — зазначив він.
Також підтримання Формули миру Зеленський обговорив з президентом Сербії Александром Вучичем.
Крім того, з головою Ради міністрів Боснії та Герцеговини Боряною Крішто вирішили питання оборонної співпраці.
"Розповів про потреби України в артилерії та засобах ППО. Дякую за готовність взяти участь у першому Глобальному саміті миру", — підсумував Президент.
Нагадаємо, 27 лютого Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Він нагадав, що торік у Джидді сторони провели результативну зустріч на рівні радників щодо реалізації Формули миру.
Вже увечері того ж дня Президент прибув з візитом до Албанії напередодні саміту з питань безпеки. У рамках поїздки він зустрівся з прем'єр-міністром країни Еді Рамою.
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