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Зеленский провел ряд встреч в рамках саммита по вопросам безопасности — о чем договорились

28 февраля 2024 22:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский провел ряд встреч в рамках саммита по вопросам безопасности — о чем договорились
Встреча в рамках Саммита. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 февраля, провел ряд встреч в рамках Саммита "Украина — Юго-Восточная Европа". В ходе них удалось достичь договоренностей с представителями стран.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Провел ряд двусторонних встреч. Содержание всех переговоров вполне прагматично. Вместе можем дать нашим народам больше безопасности, больше рабочих мест, больше экономического роста", — говорится в сообщении.

Зеленский с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем договорились содействовать заключению соглашений с частными компаниями в области разминирования, спасательного оборудования и производства БпЛА.

Во время встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем украинский лидер поблагодарил за поддержку Вильнюсской декларации G7 и Формулы мира.

"В ходе встречи обсудили лечение и реабилитацию украинских военных в Черногории", — рассказал он.

Также Зеленский провел переговоры с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским — обсудили актуальные оборонные нужды Украины. А с премьер-министром Талатом Джафери подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

С президентом Молдовы Маей Санду глава Украины поговорил о последних событиях в Приднестровском регионе и усилиях РФ по дестабилизации.

"Отдельное внимание было уделено функционированию экспортных коридоров для транспортировки украинской продукции по территории Молдовы", — отметил он.

Также поддержание Формулы мира Зеленский обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем.

Кроме того, с главой Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто решили вопросы оборонного сотрудничества.

"Рассказал о потребностях Украины в артиллерии и средствах ПВО. Спасибо за готовность принять участие в первом Глобальном саммите мира", — подытожил Президент.

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Скриншот сообщения Зеленского
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Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, 27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Он напомнил, что в прошлом году в Джидде стороны провели результативную встречу на уровне советников по реализации Формулы мира.

Уже вечером того же дня Президент прибыл с визитом в Албанию накануне саммита по безопасности. В рамках поездки он встретился с премьер-министром страны Эдди Рамой.

Владимир Зеленский
Европа
гуманитарная помощь
саммит
война в Украине

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