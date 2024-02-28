Зеленский провел ряд встреч в рамках саммита по вопросам безопасности — о чем договорились
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 февраля, провел ряд встреч в рамках Саммита "Украина — Юго-Восточная Европа". В ходе них удалось достичь договоренностей с представителями стран.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Саммит Украина — Юго-Восточная Европа
"Провел ряд двусторонних встреч. Содержание всех переговоров вполне прагматично. Вместе можем дать нашим народам больше безопасности, больше рабочих мест, больше экономического роста", — говорится в сообщении.
Зеленский с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем договорились содействовать заключению соглашений с частными компаниями в области разминирования, спасательного оборудования и производства БпЛА.
Во время встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем украинский лидер поблагодарил за поддержку Вильнюсской декларации G7 и Формулы мира.
"В ходе встречи обсудили лечение и реабилитацию украинских военных в Черногории", — рассказал он.
Также Зеленский провел переговоры с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским — обсудили актуальные оборонные нужды Украины. А с премьер-министром Талатом Джафери подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.
С президентом Молдовы Маей Санду глава Украины поговорил о последних событиях в Приднестровском регионе и усилиях РФ по дестабилизации.
"Отдельное внимание было уделено функционированию экспортных коридоров для транспортировки украинской продукции по территории Молдовы", — отметил он.
Также поддержание Формулы мира Зеленский обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем.
Кроме того, с главой Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто решили вопросы оборонного сотрудничества.
"Рассказал о потребностях Украины в артиллерии и средствах ПВО. Спасибо за готовность принять участие в первом Глобальном саммите мира", — подытожил Президент.
Напомним, 27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Он напомнил, что в прошлом году в Джидде стороны провели результативную встречу на уровне советников по реализации Формулы мира.
Уже вечером того же дня Президент прибыл с визитом в Албанию накануне саммита по безопасности. В рамках поездки он встретился с премьер-министром страны Эдди Рамой.
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