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Зеленський прокоментував 50-й обмін полоненими з Україною та РФ

31 січня 2024 16:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський прокоментував 50-й обмін полоненими з Україною та РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній 50 обмін військовополоненими між Україною та Росією. За його словами, Україна вміє досягати свого, через що до нашої країни сьогодні повернулися 207 українців.

Про це він повідомив у Telegram.

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"Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми всі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів. 27 офіцерів. Майже половина — захисники Маріуполя. Воїни Збройних Сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції", — сказав він.

Голова держави додав, що звільнені  українці незабаром побачаться з рідними, та відзначив, що для України немає нічого неможливого.

"Ми дуже часто чули – в різні моменти, – що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, все вдається. І навіть те, що комусь може здаватися неможливим. Україна вміє досягати свого!", — сказав Президент.

Нагадаємо, що Україна сьогодні, 31 січня, провела черговий обмін військовополоненими. Відомо, що з російського полону повернулися 207 бійців ЗСУ. 

Крім того, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що найближчими тижнями може відбутися ще один обмін полоненими між Україною та Росією. За словами омбудсмана, у переговорах з РФ відбулися певні позитивні зрушення.

Володимир Зеленський
Україна
полонені
Росія

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