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Зеленский прокомментировал 50-й обмен пленными между Украиной и РФ

31 января 2024 16:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский прокомментировал 50-й обмен пленными между Украиной и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний 50-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. По его словам, Украина умеет добиваться своего, из-за чего в нашу страну сегодня вернулись 207 украинцев.

Об этом он сообщил в Telegram.

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"Сейчас есть хорошая новость. Именно таких новостей мы все ждем. Сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. 180 рядовых и сержантов. 27 офицеров. Почти половина — защитники Мариуполя. Воины Вооруженных Сил, Нацгвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции ", — сказал он.

Глава государства добавил, что освобожденные украинцы в скором времени увидятся с родными и отметил, что для Украины нет ничего невозможного.

"Мы очень часто слышали в разные моменты  что что-то не получится. Когда знаешь, что именно делать, все удается. И даже то, что кому-то может казаться невозможным. Украина умеет достигать своего!" — сказал Президент.

Напомним, что Украина сегодня, 31 января, провела очередной обмен военнопленными. Известно, что из российского плена вернулись 207 бойцов ВСУ.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в ближайшие недели может состояться еще один обмен пленными между Украиной и Россией. По словам омбудсмена, в переговорах с РФ произошли определенные положительные сдвиги.

Владимир Зеленский
Украина
пленные
Россия

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