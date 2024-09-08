Одного з авторів своїх промов Зеленський призначив радником Президента

Зеленський призначив Дмитра Литвина своїм радником
8 вересня 2024 12:15
Дмитро Литвин. Фото: nv.ua/Наталія Кравчук
Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Литвина радником президента України з питань комунікацій.
Про це йдеться в указі Президента України №622/2024 від 8 вересня, опублікованому на сайті глави держави.
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Як раніше повідомляли ЗМІ, Дмитро Литвин є автором більшої частини виступів Зеленського перед зарубіжною аудиторією. Про цю роль Литвина писали й закордонні видання, зокрема британська The Guardian.
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