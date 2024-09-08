Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський призначив Дмитра Литвина своїм радником arrow

Зеленський призначив Дмитра Литвина своїм радником

8 вересня 2024 12:15
Галина Шподарева - редактор
Одного з авторів своїх промов Зеленський призначив радником Президента
Дмитро Литвин. Фото: nv.ua/Наталія Кравчук
Галина Шподарева - редактор

Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Литвина радником президента України з питань комунікацій.

Про це йдеться в указі Президента України №622/2024 від 8 вересня, опублікованому на сайті глави держави.

Читайте також:

Радником Президента призначено Дмитра Литвина

Зеленський призначив Дмитра Литвина своїм радником - фото 1
Указ Президента. Фото: скриншот

Як раніше повідомляли ЗМІ, Дмитро Литвин є автором більшої частини виступів Зеленського перед зарубіжною аудиторією. Про цю роль Литвина писали й закордонні видання, зокрема британська The Guardian.

Також важливі новини дня по темі:

Володимир Зеленський Офіс президента призначення Україна кадрові зміни указ президент

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:29 Пелосі вважає, що Трамп може не з'явитися на передвиборчих дебатах

12:27 День пам'яті примусового виселення українців у 1944-1951 роках — що варто знати

12:21 Тисячі одеситів у неділю залишились без води — адреси

12:16 Камишіна призначили радником президента зі стратегічних питань

12:16 Голова Закарпатської ОВА Микита стане заступником керівника ОП — указ Президента

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:15 Зеленський призначив Дмитра Литвина своїм радником

12:10 Верещук офіційно призначили заступником голови ОП

11:50 Росіяни атакували південь Одещини ​​​​​​​— які наслідки

11:50 В яких випадках відстрочка не звільняє від мобілізації — пояснення

11:49 Число загиблих через вибух на АТП у Києві зросло — КМВА

12:29 Пелосі вважає, що Трамп може не з'явитися на передвиборчих дебатах

12:27 День пам'яті примусового виселення українців у 1944-1951 роках — що варто знати

12:21 Тисячі одеситів у неділю залишились без води — адреси

12:16 Камишіна призначили радником президента зі стратегічних питань

12:16 Голова Закарпатської ОВА Микита стане заступником керівника ОП — указ Президента

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:15 Зеленський призначив Дмитра Литвина своїм радником

12:10 Верещук офіційно призначили заступником голови ОП

11:50 Росіяни атакували південь Одещини ​​​​​​​— які наслідки

11:50 В яких випадках відстрочка не звільняє від мобілізації — пояснення

11:49 Число загиблих через вибух на АТП у Києві зросло — КМВА

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

27 серпня 2024

02:34 Кому з українців доступна військова служба за місцем проживання — нові норми