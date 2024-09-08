Одного из авторов своих речей Зеленский назначил советником Президента

Дмитрий Литвин. Фото: nv.ua/Наталья Кравчук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Литвина советником президента Украины по коммуникациям.

Об этом говорится в указе Президента Украины №622/2024 от 8 сентября, опубликованном на сайте главы государства.

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Указ Президента. Фото: скриншот

Как ранее сообщали СМИ, Дмитрий Литвин является автором большей части выступлений Зеленского перед зарубежной аудиторией. Об этой роли Литвина писали и зарубежные издания, в том числе британская The Guardian.