Одного из авторов своих речей Зеленский назначил советником Президента

Зеленский назначил Дмитрия Литвина своим советником
8 сентября 2024 12:15
Дмитрий Литвин. Фото: nv.ua/Наталья Кравчук
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Литвина советником президента Украины по коммуникациям.
Об этом говорится в указе Президента Украины №622/2024 от 8 сентября, опубликованном на сайте главы государства.
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Как ранее сообщали СМИ, Дмитрий Литвин является автором большей части выступлений Зеленского перед зарубежной аудиторией. Об этой роли Литвина писали и зарубежные издания, в том числе британская The Guardian.
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