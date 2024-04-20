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Зеленський повідомив, що Дніпро приєднався до економічної платформи "Зроблено в Україні"

20 квітня 2024 12:40
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Зеленський повідомив, що Дніпро приєднався до економічної платформи "Зроблено в Україні"
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Дніпро став ще одним містом, у якому була представлена економічна платформа "Зроблено в Україні". Таку заяву зробив Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба Володимира Зеленського у Telegram.

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Президент зазначив, що Дніпровщині зараз приділяється особлива увага.

"Цей регіон дає значну частину економічної сили України, і зміцнювати таку силу — наш обов'язок", — наголосив Зеленський.

Також він додав, що чим більше робочих місць і виробничих потужностей буде створено в Україні, тим швидше можна буде захиститись від російської агресії та відновити нормальне життя.

Під час зустрічі учасники представили ключові можливості для Дніпровщини, обговорили проблеми підприємців та підприємств. Урядовці, своєю чергою, отримали чіткі завдання з реалізації поставлених задач.

Наприкінці зустрічі президент подякував усім, "хто працює заради України та українців".

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський презентував у Чернівцях економічну платформу "Зроблено в Україні" для вітчизняного ОПК.

Також ми писали, що в Україні запрацювала програма кешбеку для аграріїв.

Володимир Зеленський
Україна
економіка
платформа "Зроблено в Україні"

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