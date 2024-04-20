Зеленський повідомив, що Дніпро приєднався до економічної платформи "Зроблено в Україні"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Дніпро став ще одним містом, у якому була представлена економічна платформа "Зроблено в Україні". Таку заяву зробив Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба Володимира Зеленського у Telegram.

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"Цей регіон дає значну частину економічної сили України, і зміцнювати таку силу — наш обов'язок", — наголосив Зеленський.

Також він додав, що чим більше робочих місць і виробничих потужностей буде створено в Україні, тим швидше можна буде захиститись від російської агресії та відновити нормальне життя.

Під час зустрічі учасники представили ключові можливості для Дніпровщини, обговорили проблеми підприємців та підприємств. Урядовці, своєю чергою, отримали чіткі завдання з реалізації поставлених задач.

Наприкінці зустрічі президент подякував усім, "хто працює заради України та українців".

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський презентував у Чернівцях економічну платформу "Зроблено в Україні" для вітчизняного ОПК.

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