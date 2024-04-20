Зеленский сообщил, что Днепр присоединился к экономической платформе "Сделано в Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Днепр стал еще одним городом, в котором была представлена экономическая платформа "Сделано в Украине". Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского в Telegram.

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Президент отметил, что Днепровской области сейчас уделяется особое внимание.

"Этот регион дает значительную часть экономической силы Украины, и укреплять такую силу — наша обязанность", — подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что чем больше рабочих мест и производственных мощностей будет создано в Украине, тем быстрее можно будет защититься от российской агрессии и восстановить нормальную жизнь.

В ходе встречи участники представили ключевые возможности для Днепровской области, обсудили проблемы предпринимателей и предприятий. Чиновники, в свою очередь, получили четкие задачи по реализации поставленных задач.

В конце встречи Президент поблагодарил всех, "кто работает ради Украины и украинцев".

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский представил в Черновцах экономическую платформу "Сделано в Украине" для отечественного ОПК.

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