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Зеленский сообщил, что Днепр присоединился к экономической платформе "Сделано в Украине"

20 апреля 2024 12:14
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Зеленский сообщил, что Днепр присоединился к экономической платформе "Сделано в Украине"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Днепр стал еще одним городом, в котором была представлена экономическая платформа "Сделано в Украине". Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского в Telegram.

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Президент отметил, что Днепровской области сейчас уделяется особое внимание.

"Этот регион дает значительную часть экономической силы Украины, и укреплять такую силу — наша обязанность", — подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что чем больше рабочих мест и производственных мощностей будет создано в Украине, тем быстрее можно будет защититься от российской агрессии и восстановить нормальную жизнь.

В ходе встречи участники представили ключевые возможности для Днепровской области, обсудили проблемы предпринимателей и предприятий. Чиновники, в свою очередь, получили четкие задачи по реализации поставленных задач.

В конце встречи Президент поблагодарил всех, "кто работает ради Украины и украинцев".

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский представил в Черновцах экономическую платформу "Сделано в Украине" для отечественного ОПК.

Также мы писали, что в Украине заработала программа кэшбека для аграриев.

Владимир Зеленский
Украина
экономика
платформа "Зроблено в Україні"

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