Зеленский сообщил, что Днепр присоединился к экономической платформе "Сделано в Украине"
Днепр стал еще одним городом, в котором была представлена экономическая платформа "Сделано в Украине". Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского в Telegram.
Президент отметил, что Днепровской области сейчас уделяется особое внимание.
"Этот регион дает значительную часть экономической силы Украины, и укреплять такую силу — наша обязанность", — подчеркнул Зеленский.
Также он добавил, что чем больше рабочих мест и производственных мощностей будет создано в Украине, тем быстрее можно будет защититься от российской агрессии и восстановить нормальную жизнь.
В ходе встречи участники представили ключевые возможности для Днепровской области, обсудили проблемы предпринимателей и предприятий. Чиновники, в свою очередь, получили четкие задачи по реализации поставленных задач.
В конце встречи Президент поблагодарил всех, "кто работает ради Украины и украинцев".
Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский представил в Черновцах экономическую платформу "Сделано в Украине" для отечественного ОПК.
Также мы писали, что в Украине заработала программа кэшбека для аграриев.
Читайте Новини.LIVE!