Зеленський показав наслідки російських обстрілів України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський поділився відеозаписом, який демонструє наслідки атак Росії на Україну. Він підкреслив необхідність підтримки українських збройних сил з боку міжнародних партнерів шляхом надання систем протиповітряної оборони.

Про це президент повідомив у Telegram у суботу, 11 травня.

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Глава держави підкреслив, що кожна одиниця ППО та ракета до неї рятують життя українців.

"Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошена", — додав Зеленський.

Нагадаємо, поліція зафіксувала 1 998 випадків обстрілів з боку ворога, використовуючи авіацію, системи залпового вогню "Град" та "Смерч", а також артилерію.

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