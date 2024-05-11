Зеленський показав наслідки російських обстрілів України
Президент України Володимир Зеленський поділився відеозаписом, який демонструє наслідки атак Росії на Україну. Він підкреслив необхідність підтримки українських збройних сил з боку міжнародних партнерів шляхом надання систем протиповітряної оборони.
Про це президент повідомив у Telegram у суботу, 11 травня.
Зеленський про потребу в ППО
Глава держави підкреслив, що кожна одиниця ППО та ракета до неї рятують життя українців.
"Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошена", — додав Зеленський.
Нагадаємо, поліція зафіксувала 1 998 випадків обстрілів з боку ворога, використовуючи авіацію, системи залпового вогню "Град" та "Смерч", а також артилерію.
Раніше ми писали, що вночі росіяни вдарили КАБами по центру Тягинської громади. Наразі відомо про травмовану жінку та загиблого чоловіка.
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