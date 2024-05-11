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Зеленский показал последствия российских обстрелов Украины

11 мая 2024 16:31
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский показал последствия российских обстрелов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поделился видеозаписью, которая демонстрирует последствия атак России на Украину. Он подчеркнул необходимость поддержки украинских вооруженных сил со стороны международных партнеров путем предоставления систем противовоздушной обороны.

Об этом президент сообщил в Telegram в субботу, 11 мая.

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Глава государства подчеркнул, что каждая единица ПВО и ракета к ней спасают жизнь украинцев.

"Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую устойчивость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Действительно помогающий пакет — это привезенное в Украину оружие, а не только объявленное", — добавил Зеленский.

Напомним, полиция зафиксировала 1998 случаев обстрелов со стороны врага, используя авиацию, системы залпового огня "Град" и "Смерч", а также артиллерию.

Ранее мы писали, что ночью россияне ударили КАБами по центру Тягинской громады. Пока известно о травмированной женщине и погибшем мужчине.

война
Украина
обстрелы
ПВО
ракеты
президент
война в Украине

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