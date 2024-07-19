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Зеленський пояснив, чому важливо завдавати ударів углиб Росії західною зброєю

19 липня 2024 19:21
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський у Великій Британії — виступ президента в уряді
Зеленський на засіданні уряду Великої Британії. Фото: Офіс президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зняття обмежень на удари по території Росії змусить державу-агресора до миру. Зокрема йдеться про необхідність завдання ударів по російських військових аеродромах.

Про це Зеленський сказав під час виступу, який відбувся на засіданні уряду Великої Британії у п'ятницю, 19 липня.

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"Захищаючи Україну від наступу РФ на Харків у травні-червні, ми довели, що можемо зупинити будь-яку спробу Росії розширити війну, якщо будуть зняті обмеження на використання західної зброї проти російських військових", — зазначив президент.

Глава держави додав, що Україна повинна отримати змогу завдавати удари по росіянах не лише біля кордону, але і в глибині їх території.

Зокрема йдеться про удари по російських військових аеродромах, що дозволить не лише захистити українські міста, але і прикрити позиції Сил оборони.

Президент додав, що Росія скидає близько 3500 КАБів на місяць. Знищити їх неможливо, але можна знищити всі літаки-носії цих авіабомб.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Польща погодилася прискорити передачу винищувачів F-16 для України.

Також ми писали про те, що Україна та Велика Британія підписали угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей нашої держави. 

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