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Зеленский объяснил, почему важно наносить удары вглубь России западным оружием

19 июля 2024 19:21
Дмитрий Галушка - Редактор
Зеленский в Великобритании – выступление президента в правительстве
Зеленский на заседании правительства Великобритании. Фото: Офис президента
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снятие ограничений на удары по территории России вынудит государство-агрессора к миру. В частности, речь идет о необходимости нанесения ударов по российским военным аэродромам.

Об этом Зеленский сказал во время выступления, состоявшегося на заседании правительства Великобритании в пятницу, 19 июля.

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Удары по территории России

"Защищая Украину от наступления РФ на Харьков в мае-июне, мы доказали, что можем остановить любую попытку России расширить войну, если будут сняты ограничения использования западного оружия против российских военных", — отметил президент.

Глава государства добавил, что Украина должна получить возможность наносить удары по россиянам не только у границы, но и в глубине их территории.

В частности, речь идет об ударах по российским военным аэродромам, что позволит не только защитить украинские города, но и прикрыть позиции Сил обороны.

Президент добавил, что Россия сбрасывает около 3 500 КАБ в месяц. Уничтожить их невозможно, но можно уничтожить все самолеты-носители этих авиабомб.

Напомним, Зеленский заявил, что Польша согласилась ускорить передачу истребителей F-16 для Украины.

Также мы писали о том, что Украина и Великобритания подписали соглашение по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей нашего государства.

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