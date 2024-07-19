Зеленский в Великобритании – выступление президента в правительстве

Зеленский объяснил, почему важно наносить удары вглубь России западным оружием
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снятие ограничений на удары по территории России вынудит государство-агрессора к миру. В частности, речь идет о необходимости нанесения ударов по российским военным аэродромам.
Об этом Зеленский сказал во время выступления, состоявшегося на заседании правительства Великобритании в пятницу, 19 июля.
Удары по территории России
"Защищая Украину от наступления РФ на Харьков в мае-июне, мы доказали, что можем остановить любую попытку России расширить войну, если будут сняты ограничения использования западного оружия против российских военных", — отметил президент.
Глава государства добавил, что Украина должна получить возможность наносить удары по россиянам не только у границы, но и в глубине их территории.
В частности, речь идет об ударах по российским военным аэродромам, что позволит не только защитить украинские города, но и прикрыть позиции Сил обороны.
Президент добавил, что Россия сбрасывает около 3 500 КАБ в месяц. Уничтожить их невозможно, но можно уничтожить все самолеты-носители этих авиабомб.
Напомним, Зеленский заявил, что Польша согласилась ускорить передачу истребителей F-16 для Украины.
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