Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію ув’язнених

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 17 травня, підписав закон, який дозволяє використовувати ув'язнених для військової служби в Збройних Силах України. Закон було ухвалено Верховною Радою 8 травня.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

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Скриншот з сайту Кабінету Міністрів України

Мобілізація ув'язнених — що відомо

Закон передбачає, що до лав ЗСУ не зможуть вступити особи, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, а також корупціонери та особи, які вчинили злочини проти національної безпеки.

Ще однією важливою нормою закону є умовно-дострокове звільнення заради служби у ЗСУ. Воно дозволене тим, хто скоїв ненавмисне вбивство, за винятком випадків, коли вони перебували у стані наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів. Однак військова служба заборонена особам, які відбувають покарання за умисні вбивства, ґвалтівні злочини, педофілію, корупційні правопорушення, а також для осіб, які займали високі посади.

Процес мобілізації ув'язнених включає ретельний відбір кандидатів, медичний огляд та рішення суду про умовно-дострокове звільнення. Засуджені, які виявлять бажання служити в армії, мають пройти ряд процедур перед прийняттям у Збройні Сили.

До цього Зеленський підписав закон про внесення змін щодо штрафів для ухилянтів. Документ передбачає збільшення грошових стягнень із чоловіків призовного віку, що уникають мобілізації.

Також ми писали, що в Україні 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію. Одразу після цього має запрацювати електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку зможуть оновлювати облікові дані.