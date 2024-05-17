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Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію ув’язнених

17 травня 2024 15:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію ув’язнених
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 17 травня, підписав закон, який дозволяє використовувати ув'язнених для військової служби в Збройних Силах України. Закон було ухвалено Верховною Радою 8 травня. 

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

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Скриншот з сайту Кабінету Міністрів України

Мобілізація ув'язнених — що відомо

Закон передбачає, що до лав ЗСУ не зможуть вступити особи, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, а також корупціонери та особи, які вчинили злочини проти національної безпеки.

Ще однією важливою нормою закону є умовно-дострокове звільнення заради служби у ЗСУ. Воно дозволене тим, хто скоїв ненавмисне вбивство, за винятком випадків, коли вони перебували у стані наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів. Однак військова служба заборонена особам, які відбувають покарання за умисні вбивства, ґвалтівні злочини, педофілію, корупційні правопорушення, а також для осіб, які займали високі посади.

Процес мобілізації ув'язнених включає ретельний відбір кандидатів, медичний огляд та рішення суду про умовно-дострокове звільнення. Засуджені, які виявлять бажання служити в армії, мають пройти ряд процедур перед прийняттям у Збройні Сили.

До цього Зеленський підписав закон про внесення змін щодо штрафів для ухилянтів. Документ передбачає збільшення грошових стягнень із чоловіків призовного віку, що уникають мобілізації.

Також ми писали, що в Україні 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію. Одразу після цього має запрацювати електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку зможуть оновлювати облікові дані.

Володимир Зеленський
Кабінет міністрів
закон
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні

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