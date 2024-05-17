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Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации заключенных

17 мая 2024 15:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации заключенных
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 мая, подписал закон, разрешающий использовать заключенных для военной службы в Вооруженных силах Украины. Закон был принят Верховной Радой 8 мая.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

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Скриншот с сайта Кабинета министров Украины

Мобилизация заключенных — что известно

Закон предусматривает, что в ряды ВСУ не смогут вступить лица, совершившие умышленные убийства, насильники, педофилы, а также коррупционеры и лица, совершивших преступления против национальной безопасности

Еще одной важной нормой закона есть условно-досрочное увольнение ради службы в ВСУ. Оно разрешено тем, кто совершил непреднамеренное убийство, за исключением случаев, когда они находились в состоянии наркотического опьянения или под влиянием лекарственных препаратов. Однако военная служба запрещена лицам, отбывающим наказание за умышленные убийства, насильственные преступления, педофилию, коррупционные правонарушения, а также лиц, занимавших высокие должности.

Процесс мобилизации заключенных включает тщательный отбор кандидатов, медицинское освидетельствование и решение суда об условно-досрочном освобождении. Осужденные, которые пожелают служить в армии, должны пройти ряд процедур перед принятием в Вооруженные Силы.

До этого Зеленский подписал закон о внесении изменений в отношении штрафов для уклонистов. Документ предусматривает увеличение денежных взысканий с мужчин призывного возраста, избегающих мобилизации.

Также мы писали, что в Украине 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Сразу после этого должен заработать электронный кабинет, где мужчины призывного возраста смогут обновлять учетные данные.

Владимир Зеленский
Кабинет министров
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мобилизация
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