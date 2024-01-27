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Зеленський оприлюднив указ про створення Ради з питань підтримки підприємництва

27 січня 2024 00:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський оприлюднив указ про створення Ради з питань підтримки підприємництва
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 січня, підписав указ про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Вона створюється як консультативно-дорадчий орган при главі держави.

Про це стало відомо з указу №30/2024. який опубліковано на офіційному сайті голови держави.

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В документі зазначено, що орган створено з метою "консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереження та розвитку підприємницького потенціалу", згідно з рішенням РНБО від 23 січня "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану".

Основні завдання новоствореної Ради:

  • системний аналіз ситуації про забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність, практики формування та реалізації державної політики щодо додержання гарантій права на підприємництво, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд президенту пропозицій про можливі шляхи та механізми розв'язання проблемних питань;
  • розгляд законопроєкт з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства щодо провадження діяльності суб'єктів господарювання;
  • сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб'єктами господарювання та громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси, поширенню найкращого міжнародного досвіду.

До її складу за власною згодою увійшли:

  • Артем Бородатюк — співзасновник ТОВ "НЕТПІК" (за згодою);
  • Олег Гороховський — співзасновник ТОВ "ФІНТЕХ БЕНД" (за згодою);
  • Костянтин Єфименко - президент ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (за згодою);
  • Тарас Кицмей — член ради представників Асоціації "Інформаційні технології України", співвласник ТОВ "СОФТСЕРВ" (за згодою);
  • В'ячеслав Климов — президент Спілки українських підприємців, член наглядової ради ТОВ "НОВА ПОШТА" (за згодою);
  • Олександр Конотопський — член ради директорів Спілки українських підприємців, співвласник ТОВ "АДЖАКС СІСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ" (за згодою);
  • Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України (за згодою).

Нагадаємо, що раніше голова держави провів нараду щодо фінансової ситуації в України, роботи податкової та податкових надходжень. Під час неї було вирішено заснувати новий механізм комунікації з підприємцями. А також він провів засідання Ставки, де обговорювалися найважливіші напрямки фронту для України.

Володимир Зеленський
Україна
економіка
підприємства
підприємці

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