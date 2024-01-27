Зеленский опубликовал указ о создании Совета по поддержке предпринимательства
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 января, подписал указ о создании Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения. Она создается как консультативно-совещательный орган при главе государства.
Об этом стало известно из указа №30/2024, который опубликован на официальном сайте главы государства.
Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства
В документе указано, что орган создан с целью "консолидации усилий государства и бизнеса в условиях военного положения, сохранения и развития предпринимательского потенциала", согласно решению СНБО от 23 января "О безотлагательных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения".
Основные задачи нового Совета:
- системный анализ ситуации об обеспечении в условиях военного положения права на предпринимательскую деятельность, практики формирования и реализации государственной политики по соблюдению гарантий права на предпринимательство, выработка по результатам такого анализа и внесение на рассмотрение президенту предложений о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов;
- рассмотрение законопроект по вопросам предпринимательства, наработка предложений по усовершенствованию законодательства об осуществлении деятельности субъектов хозяйствования;
- содействие налаживанию эффективного взаимодействия государства с субъектами хозяйствования и общественными объединениями, представляющими их интересы, распространению наилучшего международного опыта.
В ее состав по собственному согласию вошли:
- Артем Бородатюк — соучредитель ООО "НЕТПИК" (по согласию);
- Олег Гороховский — соучредитель ООО "ФИНТЕХ БЕНД" (по согласию);
- Константин Ефименко — президент ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА" (по согласию);
- Тарас Кицмей — член совета представителей Ассоциации "Информационные технологии Украины", совладелец ООО "СОФТСЕРВ" (по согласию);
- Вячеслав Климов — президент Союза украинских предпринимателей, член наблюдательного совета ООО "НОВАЯ ПОЧТА" (по согласию);
- Александр Конотопский — член совета директоров Союза украинских предпринимателей, совладелец ООО "АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРИНГ" (по согласию);
- Дмитрий Олейник — глава Совета Федерации работодателей Украины (по согласию).
Напомним, что ранее глава государства провел совещание по финансовой ситуации в Украине, работе налоговой и налоговой выручки. Во время нее было решено учредить новый механизм коммуникации с предпринимателями. Также он провел заседание Ставки, где обсуждались важнейшие направления фронта для Украины.
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