Зеленський обговорив з спецпредставницею США посилення ППО та економічної підтримки

Президент України Володимир Зеленський та спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з спецпредставницею Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер сьогодні, 12 січня. За його словами, такий візит є "потужним сигналом міцної підтримки нашої держави".

Під час зустрічі вони обговорили багато важливих питань, зокрема посилення протиповітряної оборони нашої держави та економічну підтримку США.

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Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Підтримка США для України

"Минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. Ми налаштовані й надалі підтримувати таку динаміку, це відчутно допомагає Україні вести боротьбу з агресором", — наголосив глава держави.

Також Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та народу Америки за оборонну, економічну та гуманітарну допомогу, яка є потужною.

Посилення ППО та економічна допомога

Крім того, президент акцентував на підтримці з боку США щодо енергетичного сектору України. Через ракетний терор РФ проти України на зустрічі наголосили на посиленні ППО для того, аби захищати міста, маршрути українського експорту та критичну інфраструктуру.

"Вдячні президенту США за внесення бюджетного запиту до Конгресу про надання Україні у 2024 році макрофінансової та військової підтримки. Цінуємо, що в такий складний час ми бачимо єдність між конгресменами. Українське суспільство розраховує на ухвалення Конгресом позитивного рішення, воно зміцнить наші сили", — додав Зеленський.

Також під час зустрічі вони обговорили використання заморожених російських активів як значне джерело для відновлення України.

Нагадаємо, раніше посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Україна продовжує отримувати допомогу від США щодо попередніх закупівель. Постачання продовжуються і зниження немає. Щоправда, пріоритетом є узгодження Конгресом пакету в 61 мільярд доларів, адже у Пентагона закінчуються гроші.