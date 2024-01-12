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Зеленский обсудил со спецпредставителем США усиление ПВО и экономической поддержки

12 января 2024 21:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский обсудил со спецпредставителем США усиление ПВО и экономической поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Соединенных Штатов Америки по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер сегодня, 12 января. По его словам, такой визит является "мощным сигналом крепкой поддержки нашего государства".

В ходе встречи они обсудили многие важные вопросы, в частности, усиление противовоздушной обороны нашего государства и экономическую поддержку США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Поддержка США для Украины

"Прошедший год стал рекордно активным для развития украинско-американских отношений. Мы настроены и дальше поддерживать такую динамику, это ощутимо помогает Украине вести борьбу с агрессором", — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и народ Америки за оборонную, экономическую и гуманитарную помощь, которая является мощной.

Усиление ПВО и экономическая помощь

Кроме того, Президент акцентировал внимание на поддержке со стороны США относительно энергетического сектора Украины. Через ракетный террор РФ против Украины на встрече отметили усиление ПВО для того, чтобы защищать города, маршруты украинского экспорта и критическую инфраструктуру.

"Благодарны Президенту США за внесение бюджетного запроса в Конгресс о предоставлении Украине в 2024 году макрофинансовой и военной поддержки. Ценим, что в такое сложное время мы видим единство между конгрессменами. Украинское общество рассчитывает на принятие Конгрессом положительного решения, оно укрепит наши силы", — добавил Зеленский.

Также во время встречи они обсудили использование замороженных российских активов как значительный источник восстановления Украины.

Напомним, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина продолжает получать помощь от США по предварительным закупкам. Снабжения продолжаются и снижения нет. Правда, приоритетом является согласование Конгрессом пакета в 61 миллиард долларов, ведь у Пентагона заканчиваются деньги.

Владимир Зеленский
Офис президента
США
политики
ПВО
экономика

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