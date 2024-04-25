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Зеленський обговорив з представниками Сенату США потребу України в Patriot

25 квітня 2024 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з представниками Сенату США потребу України в Patriot
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки Майком Джонсоном, лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером. Глава держави розповів про потребу країни в Patriot.

Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 25 квітня.

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Розмова Зеленського з представниками Сенату США

"Дякую за справжню двопартійну підтримку та особисте лідерство в затвердженні закону про допомогу Україні. Ми вдячні Президенту США Байдену та всьому американському народу за допомогу Україні", — наголосив Зеленський. 

Глава держави розповів співрозмовникам про ситуацію на полі бою, потребу в посиленні протиповітряного захисту, зокрема, системами Patriot і користь від далекобійних систем ATACMS.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський заявив, що військова допомога від Сполучних Штатів Америки має не тільки якомога швидше надійти українській армії. Попри це важливо отримати саме те, що є найнеобхідніше для зупинки російських військ.

Також Україна отримала від Сполучених Штатів Америки певну кількість далекобійних ракет ATACMS. Вони можуть охопити важливі цілі на тимчасово окупованих територіях, особливо в Криму.

Володимир Зеленський
США
військова допомога
Україна
ППО
ракети
Сенат

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