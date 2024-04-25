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Зеленский обсудил с представителями Сената США потребность Украины в Patriot

25 апреля 2024 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с представителями Сената США потребность Украины в Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры со спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майком Джонсоном, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Глава государства рассказал о необходимости страны в Patriot.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 25 апреля.

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"Спасибо за настоящую двухпартийную поддержку и личное лидерство в утверждении закона о помощи Украине. Мы благодарны Президенту США Байдену и всему американскому народу за помощь Украине", — подчеркнул Зеленский. 

Глава государства рассказал собеседникам о ситуации на поле боя, потребности в усилении противовоздушной защиты, в частности, системами Patriot и пользе от дальнобойных систем ATACMS.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский заявил, что военная помощь от Соединенных Штатов Америки должна не только как можно скорее поступить украинской армии. Несмотря на это важно получить именно то, что необходимо для остановки российских войск.

Также Украина получила от Соединенных Штатов Америки определенное количество дальнобойных ракет ATACMS. Они могут охватить важные цели на временно оккупированных территориях, особенно в Крыму.

Владимир Зеленский
США
военная помощь
Украина
ПВО
ракеты
Сенат

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