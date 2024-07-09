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Зеленський невдовзі зустрінеться з Байденом — у Білому домі назвали дату

9 липня 2024 23:58
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Білому домі розповіли, коли Зеленський зустрінеться з Байденом
Володимир Зеленський і Джо Байден. Фото: nrcu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Напередодні засідання Ради Україна–НАТО Президент України Володимир Зеленський проведе переговори із Президентом США Джо Байденом. Лідери двох країн зустрінуться в четвер, 11 липня.

Про це під час брифінгу у вівторок, 9 липня, повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Переговори українського й американського лідерів розпочнуться о 13:30 за місцевим часом (о 20:30 за київським часом) у будівлі, де триває саміт НАТО.

"У четвер удень президент Байден зустрінеться із президентом Зеленським, щоб обговорити нашу непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії", — зазначила Карін Жан-П'єр.

Також представниця Білого дому додала, що це буде вже третя за останні кілька місяців зустріч Зеленського з Байденом.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави й зустрівся із прем’єр-міністром Дональдом Туском. Сторони обговорили продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО.

Також ми повідомляли, що на початку липня Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Очільник угорського уряду відвідав Україну вперше за багато років.

Володимир Зеленський Джо Байден США переговори Україна Білий дім

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