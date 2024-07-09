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Зеленский вскоре встретится с Байденом — в Белом доме назвали дату

9 июля 2024 23:58
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Чекарёва Мария
редактор
В Белом доме рассказали, когда Зеленский встретится с Байденом
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: nrcu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В преддверии заседания Совета Украина–НАТО Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом США Джо Байденом. Лидеры двух стран встретятся в четверг, 11 июля.

Об этом во время брифинга во вторник, 9 июля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Переговоры украинского и американского лидеров начнутся в 13:30 по местному времени (в 20:30 по киевскому времени) в здании, где проходит саммит НАТО.

"В четверг днем президент Байден встретится с президентом Зеленским, чтобы обсудить нашу твердую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии", — отметила Карин Жан-Пьер.

Также представительница Белого дома добавила, что это будет уже третья за последние несколько месяцев встреча Зеленского с Байденом.

Напомним, в понедельник, 8 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву и встретился с премьер-министром Дональдом Туском. Стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества, поддержку Украины на пути евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО.

Также мы сообщали, что в начале июля Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Глава венгерского правительства посетил Украину впервые за многие годы.

Владимир Зеленский Джо Байден США переговоры Украина Белый дом

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