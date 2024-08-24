Зеленський нагородив Джастіна Трюдо орденом Свободи

Джастін Трюдо тисне руку Володимиру Зеленському. Фото ілюстративне: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав у п'ятницю, 23 серпня, указ про нагородження прем'єр-міністра Канади почесною нагородою. Джастін Трюдо отримає орден Свободи.

Про це стало відомо з указу президента України.

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"За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-канадського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом Свободи Джастіна П’єра Джеймса Трюдо – мрем’єр-міністра Канади", – йдеться в документі Указу.

Указ про нагородження Джастіна Трюдо. Фото: скриншот

Орден Свободи

Орден Свободи — це державна нагорода України, яка встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Такий вигляд має орден Свободи. Фото: putnik/Wikipedia

Це найвища нагорода серед орденів України, який можуть вручити іноземцям та особам без громадянства. Водночас для громадян України найвищою нагородою є звання Герой України з врученням ордена "Золотої зірки" або ордена Держави.