Зеленский наградил Джастина Трюдо орденом Свободы

Джастин Трюдо пожимает руку Владимиру Зеленскому. Фото иллюстративное: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в пятницу, 23 августа, указ о награждении премьер-министра Канады почетной наградой. Джастин Трюдо получит орден Свободы.

Об этом стало известно из указа президента Украины.

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"За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-канадского межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Джастина Пьера Джеймса Трюдо — премьер-министра Канады", — говорится в документе указа.

Указ о награждении Джастина Трюдо. Фото: скриншот

Орден Свободы

Орден Свободы — это государственная награда Украина, которая установлена для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Так выглядит орден Свободы. Фото: putnik/Wikipedia

Это самая высокая награда среди орденов Украины, которые могут вручить иностранцам и лицам без гражданства. В то же время для граждан Украины высшей наградой является звание Герой Украины с вручением ордена "Золотой звезды" или ордена Государства.