Зеленський на Дніпропетровщині провів нараду щодо водопостачання

Нарада Президента на Дніпропетровщині. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо забезпечення водою міст Дніпропетровської області. Наразі відновлюється водопостачання у Кривому Розі та інших містах, також планується реалізація проєкту водозабезпечення Миколаївщини.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Дніпропетровську область провів нараду щодо забезпечення водою українські населенні пункти. За його словами, в регіоні відновлюють водопостачання.

"На Дніпропетровщині провів нараду щодо забезпечення водою наших міст та громад. Марганець, Нікополь, Покров, інші міста. Відновлюємо водопостачання. Робота заради цього відбувалася під постійними ударами ворога. Більш ніж три сотні кілометрів труб водогону. Кривий Ріг з водою. Поповнюються резерви", — розповів гарант.

Також глава держави вказав, що має бути реалізований і проєкт щодо водозабезпечення Миколаївщини. При чому, за його словами, це треба зробити максимально оперативно.