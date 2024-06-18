Четвертий саміт Перших Леді та Джентльменів — Зеленська назвала дату проведення

Пресконференція щодо четвертого саміту Перших Леді та Джентльменів . Фото: Новини.LIVE

Четвертий саміт Перших Леді та Джентльменів відбудеться в Україні 12 вересня. Темою буде безпека дітей.

Про це на пресконференції заявила перша леді Олена Зеленська у вівторок, 18 червня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Четвертий саміт Перших Леді та Джентльменів

"Це важлива подія як для мене, так і для міжнародної спільноти перших леді та джентльменів, яка стрімко розвинулася і переросла у глобальну платформу, яка постійно діє і приносить користь Україні та світу", — сказала Зеленська.

Пресконференція щодо четвертого саміту Перших Леді та Джентльменів. Фото: Новини.LIVE

За її словами, вона вже розіслала запрошення своїм колегам по світу і отримала декілька позитивних відповідей.

Загалом тема безпеки дітей буде розкрита з кількох сторін — безпека удома, в школі, в інтернеті. Крім того, буде обговорюватись фізична та психологічна безпека.

Пресконференція щодо четвертого саміту Перших Леді та Джентльменів. Фото: Новини.LIVE

На пресконференції були присутні також міністри — Дмитро Кулеба, Оксен Лісовий, Оксана Жолнович, а також уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець та заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іоан.

Пресконференція щодо четвертого саміту Перших Леді та Джентльменів. Фото: Новини.LIVE

Вони додали, що на Саміті варто масштабувати найкращі практики щодо:

підтримки родин, щоб допомогти їм вийти з бідності,

підтримка дітей, які втратили батьків,

матеріал на забезпечення шкіл та дітей (наприклад книгами і планшетами для онлайн навчання),

безпеки у віртуальному вимірі тощо.

Нагадаємо, Зеленська розповіла, як росіяни "всиновлюють" викрадених українських дітей. Вона наголосила, що це черговий злочин ворога.

Також перша леді назвала кількість українських дітей, яких перевели в російське громадянство. За її словами, йдеться майже про 47 тисяч.