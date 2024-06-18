Четвертый саммит Первых Леди и Джентльменов — Зеленская назвала дату проведения

Пресс-конференция по четвертому саммиту Первых Леди и Джентльменов. Фото: Новини.LIVE

Четвертый саммит Первых Леди и Джентльменов состоится в Украине 12 сентября. Темой будет безопасность детей.

Об этом на пресс-конференции заявила первая леди Елена Зеленская во вторник, 18 июня, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Четвертый саммит Первых Леди и Джентльменов

"Это важное событие как для меня, так и для международного сообщества первых леди и джентльменов, которое стремительно развилось и переросло в глобальную платформу, которая постоянно действует и приносит пользу Украине и миру", — сказала Зеленская.

Пресс-конференция по четвертому саммиту Первых Леди и Джентльменов. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, она уже разослала приглашение своим коллегам по миру и получила несколько положительных ответов.

В целом, тема безопасности детей будет раскрыта с нескольких сторон — безопасность дома, в школе, в интернете. Кроме того, будет обсуждаться физическая и психологическая безопасность.

Пресс-конференция по четвертому саммиту Первых Леди и Джентльменов. Фото: Новини.LIVE

На пресс-конференции присутствовали также министры — Дмитрий Кулеба, Оксен Лисовой, Оксана Жолнович, а также уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец и заместитель министра цифровой трансформации Валерия Иоанн.

Пресс-конференция по четвертому саммиту Первых Леди и Джентльменов. Фото: Новини.LIVE

Они добавили, что на Саммите следует масштабировать лучшие практики по:

поддержки семей, чтобы помочь им выйти из бедности,

поддержка детей, потерявших родителей,

материал не обеспечения школ и детей (например, книгами и планшетами для онлайн обучения),

безопасности в виртуальном измерении и т.д.

Напомним, Зеленская рассказала, как россияне "усыновляют" похищенных украинских детей. Она подчеркнула, что это очередное преступление противника.

Также первая леди назвала количество украинских детей, переведенных в российское гражданство. По ее словам, речь идет почти о 47 тысячах.