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Зеленская сообщила, когда состоится четвертый саммит Первых Леди и Джентльменов

18 июня 2024 13:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Четвертый саммит Первых Леди и Джентльменов — Зеленская назвала дату проведения
Пресс-конференция по четвертому саммиту Первых Леди и Джентльменов. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Четвертый саммит Первых Леди и Джентльменов состоится в Украине 12 сентября. Темой будет безопасность детей.

Об этом на пресс-конференции заявила первая леди Елена Зеленская во вторник, 18 июня, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Четвертый саммит Первых Леди и Джентльменов

"Это важное событие как для меня, так и для международного сообщества первых леди и джентльменов, которое стремительно развилось и переросло в глобальную платформу, которая постоянно действует и приносит пользу Украине и миру", — сказала Зеленская. 

Зеленская сообщила, когда состоится саммит Леди и Джентльменов
Пресс-конференция по четвертому саммиту Первых Леди и Джентльменов. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, она уже разослала приглашение своим коллегам по миру и получила несколько положительных ответов.

В целом, тема безопасности детей будет раскрыта с нескольких сторон — безопасность дома, в школе, в интернете. Кроме того, будет обсуждаться физическая и психологическая безопасность.

Стала известна дата четверого часа Первых Леди и Джентльменов
Пресс-конференция по четвертому саммиту Первых Леди и Джентльменов. Фото: Новини.LIVE

На пресс-конференции присутствовали также министры — Дмитрий Кулеба, Оксен Лисовой, Оксана Жолнович, а также уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец и заместитель министра цифровой трансформации Валерия Иоанн. 

Прессконференция по четвертому саммиту Первых Леди и Джентльменов
Пресс-конференция по четвертому саммиту Первых Леди и Джентльменов. Фото: Новини.LIVE

Они добавили, что на Саммите следует масштабировать лучшие практики по:

  • поддержки семей, чтобы помочь им выйти из бедности,
  • поддержка детей, потерявших родителей,
  • материал не обеспечения школ и детей (например, книгами и планшетами для онлайн обучения),
  • безопасности в виртуальном измерении и т.д.

Напомним, Зеленская рассказала, как россияне "усыновляют" похищенных украинских детей. Она подчеркнула, что это очередное преступление противника.

Также первая леди назвала количество украинских детей, переведенных в российское гражданство. По ее словам, речь идет почти о 47 тысячах.

Украина
безопасность
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украинцы
Елена Зеленская
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