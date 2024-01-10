Зброю для України відправили до Ізраїлю, — посол
Український посол у Туреччині Василь Боднар заявив, що озброєння , призначене для України, було перенаправлене для підтримки Ізраїлю через конфлікт на Близькому Сході. Також дипломат зазначив вплив ізраїльських дій у Газі на західну підтримку України, згадавши, що світові ЗМІ тепер фокусуються на ситуації в Газі, через що здається, що український конфлікт завершився.
Про це повідомляє Anadolu Agency.
Зброю для України передали Ізраїлю — деталі
Боднар також наголосив на впливі внутрішньої політики західних країн на їх рішення надавати допомогу Україні. Він навів за приклад майбутні вибори в США, позиції урядів Угорщини та Словаччини, а також проблеми, пов'язані з блокуванням українських вантажівок польськими фермерами.
Посол також наголосив, що український уряд розуміє різноманітність думок своїх партнерів щодо допомоги й тому посилює власне виробництво озброєнь.
Він також зауважив, що на Заході існує думка про те, що допомога Україні є економічно вигіднішою, ніж участь у військових діях безпосередньо.
Нагадаємо, що представники Білого дому зустрілися з керівниками венчурних фірм, технологічних та оборонних компаній. Вони попросили їх допомогти Україні з передовими безпілотниками та засобами розмінування.
Також ми писали, що в Україну прибула партія сучасних американських бронеавтомобілів LAVR Titan, які застосовуються у проведенні активних штурмових дій. Нові автомобілі схвально оцінили українські військові.
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