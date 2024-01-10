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Оружие для Украины отправили в Израиль, — посол

10 января 2024 15:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оружие для Украины отправили в Израиль, — посол
Посол Украины в Турции Василий Боднар. Фото: aa.com.tr
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что вооружение, предназначенное для Украины, было перенаправлено для поддержки Израиля из-за конфликта на Ближнем Востоке. Также дипломат указал на влияние израильских действий в Газе на западную поддержку Украины, упомянув, что мировые СМИ теперь фокусируются на ситуации в Газе, из-за чего кажется, что украинский конфликт завершился.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

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Боднар также отметил влияние внутренней политики западных стран на их решения оказывать помощь Украине. Он привел в пример предстоящие выборы в США, позиции правительств Венгрии и Словакии, а также проблемы, связанные с блокированием украинских грузовиков польскими фермерами.

Посол также подчеркнул, что украинское правительство понимает разнообразие мнений своих партнеров относительно помощи и поэтому усиливает собственное производство вооружений. 

Он также заметил, что на Западе существует мнение о том, что помощь Украине экономически выгоднее, чем участие в военных действиях напрямую.

Напомним, что представители Белого дома встретились с руководителями венчурных фирм, технологических и оборонных компаний. Они попросили их помочь Украине с передовыми беспилотниками и средствами разминирования.

Также мы писали, что в Украину прибыла партия современных американских бронеавтомобилей LAVR Titan, применяемых в проведении активных штурмовых действий. Новейшие автомобили одобрительно оценили украинские военные.

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