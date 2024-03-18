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Збільшив вартість поїздки через національність — українка розповіла про агресію польського таксиста

18 березня 2024 13:18
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Збільшив вартість поїздки через національність —українка розповіла про агресію польського таксиста
Автомобіль таксі. Ілюстративне фото: freepik.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Українка Христина Петрочук поскаржилась на польського таксиста, який проявляв до неї агресію та вдесятеро збільшив оплату за проїзд нібито через її національність. Дівчина розповіла, що викликала таксі, аби дістатися до готелю, проте поїздка пішла не за планом. 

Про це в Instagram написала Христина Петрочук.

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Скандал в польському таксі

У Варшаві українка Крістіна Петрочук скористалася таксі на вокзалі. Водій доставив дівчину в готель, але, коли дізнався про її національність, зажадав 300 злотих за двокілометрову поїздку замість обіцяних 20.

"Після цього він почав агресивно кричати на мене, обзивати курвою і вживати різні польські образливі слова", — зазначила дівчина у своїй пості.

Ситуація стала ще більш напруженою, коли вона намагалася вийти з таксі, але двері були зачинені, і водій вимагав від неї грошей, використовуючи залякування та погрози.

"У мене починають іти сльози, я сильно стукаю у вікно, кричу і прошу його випустити мене. На це він ще більше на мене кричить, обзиває і замахується руками, погрожує вдарити, якщо не замовчу і робить голосніше музику, щоб мене не чули перехожі", — розповідає Христина. 

Зрештою, він вирішив викинути Христину з автомобіля. Згодом вона дізналася, що притягнути водія до відповідальності майже неможливо, адже заявниця — іноземка.

"Про це не можна мовчати! Сотні українок приїжджають у Варшаву кожен день і їм треба бути дуже обачними тут!", — пише дівчина. 

Збільшив вартість поїздки через національність — українка розповіла про агресію польського таксиста - фото 1
Допис Христини Петрочук. Фото: скриншот

В коментаря під історією інші українки поділились зі своїм неприємним досвідом користування таксі у Польщі. 

Збільшив вартість поїздки через національність — українка розповіла про агресію польського таксиста - фото 2
Коментарі під дописом Христини Петрочук. Фото: скриншот
Збільшив вартість поїздки через національність — українка розповіла про агресію польського таксиста - фото 3
Коментарі під дописом Христини Петрочук. Фото: скриншот

Нагадаємо, що до цього скандал з варшавським таксистом стався у співачки Камалії. 

Також ми писали про те, в Одесі розгорівся черговий мовний скандал у сфері обслуговування. Водійка таксі відверто заявила клієнту, що дивиться у смартфоні російський серіал. 

Польща
скандал
таксі
Варшава

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