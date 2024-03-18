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Увеличил стоимость поездки из-за национальности — украинка рассказала об агрессии польского таксиста

18 марта 2024 13:18
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Увеличил стоимость поездки через национальность — украинка рассказала об агрессии польского таксиста
Автомобиль такси. Иллюстративное фото: freepik.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинка Кристина Петрочук пожаловалась на польского таксиста, который проявлял к ней агрессию и в десять раз увеличил оплату за проезд якобы из-за ее национальности. Девушка рассказала, что вызвала такси, чтобы добраться до гостиницы, однако поездка пошла не по плану. 

Об этом в Instagram написала Кристина Петрочук.

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В Варшаве украинка Кристина Петрочук пользовалась такси на вокзале. Водитель доставил девушку в гостиницу, но когда узнал ее национальность, потребовал 300 злотых за двухкилометровую поездку вместо обещанных 20.

"После этого он начал агрессивно кричать на меня, обзывать курвой и употреблять разные польские оскорбительные слова", — отметила девушка в своей должности.

Ситуация стала еще более напряженной, когда она пыталась выйти из такси, но дверь была закрыта, и водитель требовал от нее денег, используя запугивание и угрозы.

"У меня начинают идти слезы, я сильно стучу в окно, кричу и прошу его выпустить меня. На это он еще больше на меня кричит, обзывает и замахивается руками, грозится ударить, если не умолчу и делает громче музыку, чтобы меня не слышали прохожие ", — рассказывает Кристина.

В конце концов он решил выбросить Кристину из автомобиля. Впоследствии она узнала, что привлечь водителя к ответственности почти невозможно, ведь заявительница — иностранка.

"Об этом нельзя молчать! Сотни украинок приезжают в Варшаву каждый день и им нужно быть очень осмотрительными здесь!", — пишет девушка.

Увеличил стоимость поездки через национальность - украинка рассказала об агрессии польского таксиста - фото 1
Сообщение Кристины Петрочук. Фото: скриншот

У комментария под историей другие украинки поделились со своим неприятным опытом использования такси в Польше.

Увеличил стоимость поездки из-за национальность — украинка рассказала об агрессии польского таксиста - фото 2
Комментарии под сообщением Кристины Петрочук. Фото: скриншот
Увеличил стоимость поездки через национальность - украинка рассказала об агрессии польского таксиста - фото 3
Комментарии под сообщением Кристины Петрочук. Фото: скриншот

Напомним, что до этого скандал с варшавским таксистом случился у певицы Камалии.

Также мы писали о том, что в Одессе разгорелся очередной языковой скандал в сфере обслуживания. Водитель такси откровенно заявила клиенту, что смотрит в смартфоне российский сериал.

Польша
скандал
такси
Варшава

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