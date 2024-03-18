Увеличил стоимость поездки через национальность — украинка рассказала об агрессии польского таксиста

Автомобиль такси. Иллюстративное фото: freepik.com

Украинка Кристина Петрочук пожаловалась на польского таксиста, который проявлял к ней агрессию и в десять раз увеличил оплату за проезд якобы из-за ее национальности. Девушка рассказала, что вызвала такси, чтобы добраться до гостиницы, однако поездка пошла не по плану.

Об этом в Instagram написала Кристина Петрочук.

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В Варшаве украинка Кристина Петрочук пользовалась такси на вокзале. Водитель доставил девушку в гостиницу, но когда узнал ее национальность, потребовал 300 злотых за двухкилометровую поездку вместо обещанных 20.

"После этого он начал агрессивно кричать на меня, обзывать курвой и употреблять разные польские оскорбительные слова", — отметила девушка в своей должности.

Ситуация стала еще более напряженной, когда она пыталась выйти из такси, но дверь была закрыта, и водитель требовал от нее денег, используя запугивание и угрозы.

"У меня начинают идти слезы, я сильно стучу в окно, кричу и прошу его выпустить меня. На это он еще больше на меня кричит, обзывает и замахивается руками, грозится ударить, если не умолчу и делает громче музыку, чтобы меня не слышали прохожие ", — рассказывает Кристина.

В конце концов он решил выбросить Кристину из автомобиля. Впоследствии она узнала, что привлечь водителя к ответственности почти невозможно, ведь заявительница — иностранка.

"Об этом нельзя молчать! Сотни украинок приезжают в Варшаву каждый день и им нужно быть очень осмотрительными здесь!", — пишет девушка.

Сообщение Кристины Петрочук. Фото: скриншот

У комментария под историей другие украинки поделились со своим неприятным опытом использования такси в Польше.

Комментарии под сообщением Кристины Петрочук. Фото: скриншот

Комментарии под сообщением Кристины Петрочук. Фото: скриншот

Напомним, что до этого скандал с варшавским таксистом случился у певицы Камалии.

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