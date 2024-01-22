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Затримання сина Гринкевича в Одесі — мережа вибухнула мемами

22 січня 2024 12:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Затримання сина Гринкевича в Одесі — мережа вибухнула мемами
Затримання Романа Гринкевича. Фото: ДБР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку правоохоронці затримали сина бізнесмена Ігоря Гринкевича, який зараз перебуває у СІЗО, Романа. Він намагався перетнути кордон в Одеській області. Одразу після цього мережа вибухнула мемами та жартами щодо цього затримання.

Новини.LIVE зібрали смішні меми українців, які ширяться соціальними мережами. 

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 Що відомо про затримання Романа Гринкевича

В Офісі Генерального прокурора України повідомили, що зранку 22 січня затримали сина бізнесмена Гринкевича, якого ДБР оголосило у розшук. Чоловік намагався виїхати з країни через один з КПП.

затримання Романа Гринкевича
Затримання Романа Гринкевича. Фото: ДБР

За інформацією відомства, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Затримання Гринкевича: які меми вигадали українці

Одразу після новини про затримання Гринкевича молодшого усі соціальні мережі одразу вибухнули мемами. Новини.LIVE зібрали найсмішнішу підбірку. 

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Справа Гринкевичів

Нагадаємо, що ДБР затримало Гринкевича наприкінці грудня 2023 року, за підозрою в корупції. Він бажав заплатити 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, аби силовики повернули вилучене майно у підконтрольних йому компаній. Тоді слідство встановило, що його компанії виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Додамо, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, якому інкримінують обкрадання Збройних сил України, так і не зміг вийти з-під варти. Його компанії були одними з найбільших постачальників військової форми до Міністерства оборони України.

кордон
ДБР
Одеська область
Ігор Гринкевич

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