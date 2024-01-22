Задержание сына Гринкевича в Одессе — сеть взорвалась мемами

Задержание Романа Гринкевича. Фото: ГБР

Сегодня утром правоохранители задержали сына бизнесмена Игоря Гринкевича, который сейчас находится в СИЗО, Романа. Он пытался пересечь границу в Одесской области. Сразу после этого сеть разразилась мемами и шутками по поводу этого задержания.

Новини.LIVE собрали смешные мемы украинцев, которые распространяются по социальным сетям.

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Что известно о задержании Романа Гринкевича

В Офисе Генерального прокурора Украины сообщили, что утром 22 января был задержан сын бизнесмена Гринкевича, которого ДБР объявило в розыск. Мужчина пытался уехать из страны через один из КПП.

Задержание Романа Гринкевича. Фото: ДБР

По информации ведомства, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Остальные четверо подозреваемых находятся под стражей.

Задержание Гринкевича: какие мемы придумали украинцы

Сразу после новости о задержании Гринкевича младшего все социальные сети сразу разразились мемами. Новини.LIVE собрали самую смешную подборку.

Дело Гринкевичей

Напомним, что ДБР задержал Гринкевича в конце декабря 2023 года, по подозрению в коррупции. Он хотел заплатить 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы силовики вернули изъятое имущество у подконтрольных ему компаний. Тогда следствие установило, что его компании выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд. грн.

Добавим, что львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, которому инкриминируют похищение Вооруженных сил Украины, так и не смог выйти из-под стражи. Его компании были одними из крупнейших поставщиков военной формы в Министерство обороны Украины.