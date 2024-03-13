Застосунок “Дія” відкриває свій код для інших країн — що це означає

Застосунок "Дія" у смартфоні. Фото: diia.gov.ua

Україна відкрила код мобільного застосунку "Дія". Відтепер розробники з усього світу зможуть проаналізувати архітектуру українського застосунку та створити на його основі свої сервіси. При цьому влада запевняє, що особисті дані українців у повній безпеці.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у середу, 13 березня.

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Україна розкрила код "Дії"

"Відтепер країни, які цікавляться українським досвідом цифровізації, зможуть зрозуміти логіку "Дії", імпортувати код і запустити власні державні сервіси. Сподіваюся, що наш досвід допоможе іншим урядам побудувати свої держави в смартфоні", — зазначив Федоров.

Тепер фахівці зможуть створити аналог "Дії" або інший застосунок, схожий на неї, але для цього потрібно буде приєднатися до публічної ліцензії.

Окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, Мінцифри додало документ Посвідчення водія та послугу Витяг про несудимість як приклади логіки роботи застосунку з даними.

З часом послуг та документів побільшає. А ще кожен IT-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати зміни до "Дії".

"Дані українців у повній безпеці. У коді немає доступу до реєстрів", — підкреслив міністр.

Якщо IT-фахівець захоче зробити "запит у реєстр", то спеціально для цього в тестове середовище завантажили видуманих користувачів із вигаданими даними.

"Відкритий код — це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL", — резюмував глава Мінцифри.

Нагадаємо, в НБУ під час онлайн-конференції "Цифрові платежі та валюти", організованої міжнародною програмою BCC, презентували способи використання української електронної валюти — е-гривні.

Раніше ми писали, що громадяни України, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни з РФ, мусять відзвітувати про закордонні доходи. Подати податкові декларації мають до кінця квітня поточного року.