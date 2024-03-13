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Приложение "Дія" открывает свой код для других стран — что это значит

13 марта 2024 22:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Приложение "Дія" открывает свой код для других стран — что это значит
Приложение "Дія" у смартфоні. Фото: diia.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина открыла код мобильного приложения "Дія". Теперь разработчики со всего мира смогут проанализировать архитектуру украинского приложения и создать на его основе свои сервисы. При этом власти уверяют, что личные данные украинцев в полной безопасности.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду, 13 марта.

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Пост Михаила Федорова. Фото: скриншот

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"Отныне страны, интересующиеся украинским опытом цифровизации, смогут понять логику "Дії", импортировать код и запустить собственные государственные сервисы. Надеюсь, что наш опыт поможет другим правительствам построить свои государства в смартфоне", — отметил Федоров.

Теперь специалисты смогут создать аналог "Дії" или другое приложение, похожее на нее, но для этого нужно будет присоединиться к публичной лицензии.

Кроме общего кода серверной и мобильной части приложения, Минцифры добавило документ Водительское удостоверение и услугу Выписка о несудимости как примеры логики работы приложения с данными.

Со временем услуг и документов будет больше. А еще каждый IT-специалист сможет проанализировать код и предложить изменения в "Дії".

"Данные украинцев в полной безопасности. В коде нет доступа к реестрам", — подчеркнул министр.

Если IT-специалист захочет сделать "запрос в реестр", то специально для этого в тестовую среду скачали вымышленных пользователей с вымышленными данными.

"Открытый код — это одна из топовых мировых практик. По такому подходу делали европейские ковид-сертификаты и Европейский кошелек цифровой идентификации, а также работают компании Linux, Android и MySQL", — резюмировал глава Минцифры.

Напомним, в НБУ во время онлайн-конференции "Цифровые платежи и валюты", организованной международной программой BCC, презентовали способы использования украинской электронной валюты — е-гривны.

Ранее мы писали, что граждане Украины, выехавшие за границу во время полномасштабной войны РФ, должны отчитаться о заграничных доходах. Представить налоговые декларации должны до конца апреля текущего года.

Михаил Федоров
Украина
технологии
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Дія

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