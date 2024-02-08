Зарплати українських міністрів — хто отримав найбільше у перший рік повномасштабної війни

Засідання Кабінету міністрів. Ілюстративне фото: t.me/Denys_Smyhal

Журналісти проаналізували декларації українських посадовців та з'ясували, скільки, зокрема, міністрам вдалося заробити за перший рік повномасштабної війни. Виявилось, що найвища зарплата була в колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. Він за рік заробив 1 млн 262,7 тисяч гривень.

Відповідний рейтинг представило видання "Слово і діло" в середу, 7 лютого.

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За словами авторів інфографіки, заробітна плата міністрів складається не тільки з окладу. Також можуть нараховуватися надбавки, матеріальна допомога, оплата за відрядження або відпустку тощо.

Рейтинг заробітних плат українських чиновників. Інфографіка: Слово і діло

Хто з міністрів заробив найбільше у 2022 році

Після Резнікова найбільше за 2022 рік заробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, а саме 1 млн 249,5 тисячі гривень.

Третє місце посів вже звільнений від посади міністр спорту Вадим Гутцайт. За перший рік повномасштабної війни він отримав 1 млн 161 тисячу гривень.

Також серед лідерів по найбільшій зарплаті й колишній міністр освіти, який за 2022 рік заробив 1 млн 132,9 тисячі гривень.

Потім місця серед найбільших зарплат у 2022 році серед чиновників розподілилися таким чином:

міністр захисту довкілля Руслан Стрілець заробив 1 млн 107,6 тисячі гривень;

міністр юстиції Денис Малюська отримав 1 млн 82,3 тисяч гривень;

віцепрем'єр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заробив 1 млн 60,5 тисячі гривень;

колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін отримав 1 млн 28,2 тисяч гривень;

ексміністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заробила 1 млн 008,2 тисяч гривень;

міністр енергетики Герман Галущенко за 2022 рік отримав 1 млн 007,1 тисячі гривень;

міністр фінансів Сергій Марченко заробив трохи більше мільйона гривень.

Хто опинився в кінці рейтингу

Водночас заробітна плата міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка становила 983,1 тисячі гривень, а міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов заробив у 2022 році 965,1 тисяч гривень.

"Олексій Чернишов, який уже пішов з Кабміну, в 2022 році заробив 909 тисяч гривень, в 2021 році — 836,9 тисяч. Віцепрем'єрка Ірина Верещук у 2021 році отримала 900,9 тисяч гривень. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив 900,7 тисяч гривень у 2022 році та 697,9 тисяч у 2021-му", — йдеться в матеріалі.

Щодо річної зарлати віцепрем'єра Ольги Стефанішиної, то вона отримала у 2022 році 890,3 тисяч гривень. А віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зміг заробити 884,4 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, скільки грошей заробили очільники фінансових установ України за 2023 рік.

Також стало відомо, як змінилася заробітна плата в місцевих органах влади у 2024 році після переходу до практичної реалізації реформи оплати праці посадовців.