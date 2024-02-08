Зарплаты украинских министров — кто заработал больше всего в первый год полномасштабной войны

Заседание Кабинета Министров. Иллюстративное фото: t.me/Denys_Smyhal

Журналисты проанализировали декларации украинских чиновников и выяснили, сколько, в частности, министрам удалось заработать за первый год полномасштабной войны. Оказалось, что самая высокая зарплата была у бывшего министра обороны Алексея Резникова. Он за год заработал 1 млн 262,7 тысячи гривен.

Соответствующий рейтинг представило издания "Слово и дело" в среду, 7 февраля.

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По словам авторов инфографики, заработная плата министров состоит не только из оклада. Также могут начисляться надбавки, материальная помощь, оплата за командировку, отпуск и т.д.

Рейтинг зарплат украинских чиновников. Инфографика: Слово и дело

Кто из министров заработал больше всего в 2022 году

После Резникова больше всего за 2022 год заработал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а именно 1 млн 249,5 тысяч гривен.

Третье место занял уже освобожден от должности министр спорта Вадим Гутцайт. За первый год полномасштабной войны он получил 1 млн 161 тысячу гривен.

Также среди лидеров по наибольшей зарплате и бывший министр образования, за 2022 год он заработал 1 млн 132,9 тысячи гривен.

Затем места среди самых больших зарплат в 2022 году среди чиновников распределились следующим образом:

министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец заработал 1 млн 107,6 тысяч гривен;

министр юстиции Денис Малюска получил 1 млн 82,3 тысячи гривен;

вице-премьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заработал 1 млн 60,5 тысячи гривен;

бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин получил 1 млн 28,2 тысячи гривен;

экс-министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заработала 1 млн 008,2 тысячи гривен;

министр энергетики Герман Галущенко за 2022 год получил 1 млн 007,1 тысяч гривен;

министр финансов Сергей Марченко заработал чуть больше миллиона гривен.

Кто оказался в конце рейтинга

В то же время заработная плата министра здравоохранения Виктора Ляшко составила 983,1 тысяч гривен, а министр Кабинета министров Олег Немчинов заработал в 2022 году 965,1 тысяч гривен.

"Ушедший из Кабмина Алексей Чернышев в 2022 году заработал 909 тысяч гривен, в 2021 году — 836,9 тысяч. Вицепремьер Ирина Верещук в 2021 году получила 900,9 тысяч гривен. Премьер-министр Денис Шмыгаль заработал 900,7 тысячи гривен в 2022 году и 697,9 тысячи в 2021-м", — говорится в материале.

Что касается годовой зарлаты вице-премьера Ольги Стефанишиной, то она получила в 2022 году 890,3 тысячи гривен. А вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров смог заработать 884,4 тысячи гривен.

Напомним, ранее мы рассказали, сколько денег заработали руководители финансовых учреждений Украины за 2023 год.

Также стало известно, как изменилась заработная плата в местных органах власти в 2024 году после перехода к практической реализации реформы оплаты труда должностных лиц.