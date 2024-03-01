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Zara повертається до України — коли відкриються магазини

1 березня 2024 10:45
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Ірина Шпак
редактор
Мережа магазинів Zara повертається на ринок України — коли відкриються перші магазини
Магазин Zara у Києві. Фото: propertytimes.com.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Zara планує відновити роботу магазинів в Україні, які вона закрила після початку повномасштабного вторгнення. Іспанський власник Zara, компанія Inditex, повідомила українським орендодавцям, що це станеться на початку квітня. 

Про це повідомляє Financial Times.

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Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, включаючи бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді компанія не постачала товари в країну, але продовжувала платити податки та зарплату своїм 1000 українським співробітникам, хоча більшість із них перебувала вдома без роботи. Inditex зберегла договори оренди з орендодавцями під час закриття магазинів, але не розкрила, на яких умовах.

Іспанська група, що володіє близько 5700 магазинами в більш ніж 90 країнах світу, відкриватиме їх поступово, починаючи з 20 магазинів, у тому числі трьох аутлетів Zara, у торгових центрах Києва.

Загальна кількість компаній по країні врешті-решт зросте до 50, але Inditex не може сказати, скільки часу триватиме цей процес.

У компанії підкреслили, що Inditex приділятиме пріоритетну увагу безпеці співробітників та клієнтів та адаптує свої плани до ринкових обставин. Деякі українські співробітники вже відправлені до Польщі для навчання та підготовки до повернення на роботу.

Ще 34 магазини, які залишаться закритими, перебувають у частинах півдня та сходу України, які безпосередньо зачепила війна, де український уряд заборонив комерційну діяльність.

Варто зауважити, що на офіційному сайті Zara в Україні поки що немає інформації про відкриття магазинів у країні. 

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Скриншот: Zara

Що ще треба знати

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України безліч іноземних компаній припинили свою діяльність на території РФ. Деякі також обмежили функціонал своїх сервісів через війну в Україні або її наслідки. Ми розповідали, які компанії та організації виходять з російського ринку.

Ми також писали про те, що в листопаді минулого року на український ринок повернувся магазин H&М. Бізнес не працював після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Україна
одяг
відкриття
магазини
бізнес

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