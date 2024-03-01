Сеть магазинов Zara возвращается на рынок Украины -— когда откроются первые магазины

Магазин Zara в Киеве. Фото: propertytimes.com.ua

Зара планирует возобновить работу магазинов в Украине, которые она закрыла после начала полномасштабного вторжения. Испанский владелец Zara компания Inditex сообщила украинским арендодателям, что это произойдет в начале апреля.

Об этом сообщает Financial Times.

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Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, включая бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti и Bershka, в первый день полномасштабного вторжения России. С тех пор компания не поставляла товары в страну, но продолжала платить налоги и зарплату своим 1000 украинских сотрудников, хотя большинство из них находилось дома без работы. Inditex сохранила договоры аренды с арендодателями при закрытии магазинов, но не раскрыла, на каких условиях.

Испанская группа, владеющая около 5700 магазинами в более чем 90 странах мира, будет открывать их постепенно, начиная с 20 магазинов, в том числе трех аутлетов Zara, в торговых центрах Киева.

Общее количество компаний по стране, в конце концов, вырастет до 50, но Inditex не может сказать, сколько времени займет этот процесс.

В компании подчеркнули, что Inditex будет уделять приоритетное внимание безопасности сотрудников и клиентов и адаптирует свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторые украинские сотрудники уже отправлены в Польшу для обучения и подготовки к возвращению на работу.

Еще 34 магазина, которые останутся закрытыми, находятся в регионах юга и востока Украины, непосредственно затронутых войной, где украинское правительство запретило коммерческую деятельность.

Следует отметить, что на официальном сайте Zara в Украине пока нет информации об открытии магазинов в стране.

Скриншот: Zara

Что еще нужно знать

Напомним, что после начала полномасштабной войны России против Украины множество иностранных компаний прекратили свою деятельность на территории РФ. Некоторые также ограничили функционал своих сервисов из-за войны в Украине или ее последствий. Мы рассказывали, какие компании и организации выходят с русского рынка.

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