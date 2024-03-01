Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Zara возвращается в Украину — когда откроются магазины arrow

Zara возвращается в Украину — когда откроются магазины

1 марта 2024 10:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Сеть магазинов Zara возвращается на рынок Украины -— когда откроются первые магазины
Магазин Zara в Киеве. Фото: propertytimes.com.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Зара планирует возобновить работу магазинов в Украине, которые она закрыла после начала полномасштабного вторжения. Испанский владелец Zara компания Inditex сообщила украинским арендодателям, что это произойдет в начале апреля.

Об этом сообщает Financial Times.

Читайте также:

Когда Zara вернется в Украину

Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, включая бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti и Bershka, в первый день полномасштабного вторжения России. С тех пор компания не поставляла товары в страну, но продолжала платить налоги и зарплату своим 1000 украинских сотрудников, хотя большинство из них находилось дома без работы. Inditex сохранила договоры аренды с арендодателями при закрытии магазинов, но не раскрыла, на каких условиях.

Испанская группа, владеющая около 5700 магазинами в более чем 90 странах мира, будет открывать их постепенно, начиная с 20 магазинов, в том числе трех аутлетов Zara, в торговых центрах Киева.

Общее количество компаний по стране, в конце концов, вырастет до 50, но Inditex не может сказать, сколько времени займет этот процесс.

В компании подчеркнули, что Inditex будет уделять приоритетное внимание безопасности сотрудников и клиентов и адаптирует свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторые украинские сотрудники уже отправлены в Польшу для обучения и подготовки к возвращению на работу.

Еще 34 магазина, которые останутся закрытыми, находятся в регионах юга и востока Украины, непосредственно затронутых войной, где украинское правительство запретило коммерческую деятельность.

Следует отметить, что на официальном сайте Zara в Украине пока нет информации об открытии магазинов в стране.

null
Скриншот: Zara

Что еще нужно знать

Напомним, что после начала полномасштабной войны России против Украины множество иностранных компаний прекратили свою деятельность на территории РФ. Некоторые также ограничили функционал своих сервисов из-за войны в Украине или ее последствий. Мы рассказывали, какие компании и организации выходят с русского рынка.

Мы также писали о том, что в ноябре прошлого года на украинский рынок вернулся магазин H&M. Бизнес не работал после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Украина
одежда
открытие
магазины
бизнес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году